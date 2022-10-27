Підвищення пенсій у листопаді: кому та на скільки можуть збільшити виплати

Планового підвищення пенсій на листопад не заплановано, але дехто з пенсіонерів може з цим питанням звернутися

Значній частині українських пенсіонерів з 1 жовтня підвищили розмір виплат, крім того, було збільшено рівень мінімальної заробітної плати. У листопаді цього року на підвищення соціальних виплат можуть розраховувати тільки ті українці, яким автоматично не було їх перераховано.

Як передає видання "На пенсії", такі особи можуть звернутися до представництв Пенсійного фонду України з проханням про перерахунок пенсій та отримати належну їм доплату.

Так, право на підвищення пенсії з 1 жовтня мали такі категорії пенсіонерів:

ті, хто досягнув віку у 65 років та старше;

мають необхідний страховий стаж (від 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно);

особи віком від 70 до 75 років;

пенсіонери з "військовими пенсіями";

пенсіонери з інвалідністю.

Пенсіонери віком 70+ з 1 жовтня мали отримати доплату у розмірі 300 гривень, "військові пенсії" та пенсії по інвалідності також мали зрости — в залежності від звання, групи, віку їх розмірі встановили на рівні від 4396 гривень до 6532,50 гривень.

Якщо за жовтень названі категорії пенсіонерів не отримали надбавок до виплат, то вони у листопаді можуть звернутися із заявою та документа, що посвідчують право на надбавки, до Пенсійного фонду та отримати додаткові виплати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому очікувати підвищення пенсій з 1 грудня.