Некоторым пенсионерам увеличат выплаты в декабре: кого это касается

В этом году эта надбавка предполагается последней

После надбавок большой категории пенсионеров в октябре, поводы для радости в этом году не заканчиваются. С 1 декабря пенсии снова возрастут, так как пересчитается прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины со ссылкой на государственный бюджет, утвержденный на 2022 год. Как отмечается, после повышения минимальную пенсию увеличат на 66 грн, а максимальную – на 660 грн. То есть сам прожиточный минимум вырастет с 2027 по 2093 грн. Таким образом:

минимальная пенсия увеличится на 3,5% – до 2093 грн;

максимальная пенсия увеличится с 20270 до 20930 грн.

Однако нужно понимать, что повышение будет касаться не всех. Только три категории смогут ожидать хороших новостей:

те, кто по формуле зарабатывали на пенсию, размер которой меньше минимальной. То есть они получают минимальную пенсию, а увеличение получают вместе с повышением прожиточного минимума;

получающие максимальную выплату. Речь идет об украинцах, которые получали высокие зарплаты или их выплаты сочли по специальной формуле. Они могут получать не более 10 прожиточных минимумов. С началом декабря это на 660 грн. больше;

те, у кого большой стаж. За каждый год стажа сверхурочного увеличения в размере 1% прожиточного минимума. До декабря это 20,27 грн, а после декабря – 20,93 грн;

Как сообщал "Телеграф" ранее, пенсионный консультант Сергей Коробкин рассказал, почему пенсионеры, имеющие огромный страховой стаж, получают мизерные пенсии и как это изменить.