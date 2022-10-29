Последнее повышение пенсии в этом году: кто станет получать больше

Повышений пенсий после этого не будет очень долго

Вследствие перерасчета прожиточного минимума в Украине, с 1 декабря пенсионерам увеличат размеры выплат.

Об этом говорится в данных о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год. Сообщается, что с 1 декабря в Украине прожиточный минимум будет повышен на 66 гривен, то есть с 2027 по 2093 грн.

Это в свою очередь приведет к повышению тех социальных выплат, которые от него зависят. В частности это касается пенсий, которые поднимутся на 3,5% до 2023 года.

Тем самым минимальная пенсия будет повышена на 66 гривен, а максимальная — на 660. Поскольку в проекте Госбюджета не заложено повышение пенсий в 2023 году, то скорее всего следующее увеличение выплат произойдет очень нескоро.

Стоит отметить, что это изменение размера выплат коснется лишь ряда категорий населения:

тех, кто по формуле имеет меньше минимальной пенсии, но при этом не могут по закону получать меньше этой суммы;

тех, кто получал очень высокую зарплату и сейчас получают максимально возможную пенсию;

тех, кто имеет большой стаж работы и получает надбавку в размере 1% прожиточного минимума за каждый год работы сверхурочно.

Напомним "Телеграф" ранее сообщал о том, будут ли плановые повышения пенсионных выплат в ноябре 2022 года.