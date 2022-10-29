Останнє підвищення пенсії цього року: хто отримуватиме більше

Підвищення пенсій після цього не буде дуже довго

Внаслідок перерахунку прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня пенсіонерам збільшать розміри виплат.

Про це йдеться у даних про бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік. Повідомляється, що з 1 грудня в Україні прожитковий мінімум буде підвищено на 66 гривень, тобто з 2027 до 2093 грн.

Це, своєю чергою, призведе до підвищення тих соціальних виплат, які від нього залежать. Зокрема, це стосується пенсій, які піднімуться на 3,5% до 2023 року.

Тим самим мінімальну пенсію буде підвищено на 66 гривень, а максимальну — на 660. Оскільки в проєкті Держбюджету не закладено підвищення пенсій у 2023 році, то швидше за все наступне збільшення виплат відбудеться дуже нескоро.

Це змінення розміру пенсій побачить лише низки категорій населення:

тих, хто за формулою має менше мінімальної пенсії, але при цьому не можуть за законом отримувати менше за цю суму;

тих, хто отримував дуже високу зарплату та зараз отримують максимально можливу пенсію;

тих, хто має великий стаж роботи та отримує надбавку у розмірі 1% прожиткового мінімуму за кожен рік роботи понаднормово.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв про те, чи будуть планові підвищення пенсійних виплат у листопаді 2022 року.