Працювати чи ні: пенсіонерам розповіли про вигоду для пенсії

Пізніший вихід на пенсію означає використання більшого коефіцієнта середньої зарплати

Багато українських пенсіонерів відпрацювавши все життя починають отримувати дуже маленьку пенсію. Щоб компенсувати це, частина з них продовжує працювати — за даними Пенсійного фонду працює 2,7 млн пенсіонерів із трохи більш як 10 млн. Їхня пенсія при цьому в середньому на 220 грн більша, ніж у тих, хто не працює.

Соціальна інформаційна платформа пояснює, що це пов’язано з тим, що пенсіонери, які найчастіше працюють люди, які отримали статус нещодавно. Чим пізніше людина виходить на пенсію — тим більший показник середньої зарплати по країні використовують при розрахунку виплат.

Відповідно до фактів, середня пенсія працюючого пенсіонера в Україні — 4759,2 грн. Зазначимо, що за підвищення мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам виплати не підвищуються. Одна з таких запланована вже у грудні — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищать на 66 грн ., відповідно на стільки збільшиться мінімальна пенсія, а максимальна — зросте на 660 грн. На 2023 рік подібних підвищень до бюджету не закладено — очікується лише індексація.