Часть пенсионеров может получить надбавку в 660 гривен уже в декабре: кто может рассчитывать

На надбавки к выплатам могут рассчитывать не все пенсионеры

В Украине до конца текущего года пересчитают прожиточный минимум для нетрудоспособных, в связи с чем вырастет уровень как минимальной, так и максимальной пенсии. С 1 декабря некоторые пенсионеры могут рассчитывать на надбавку в 660 гривен. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год.

Так, прожиточный минимум 1 декабря повысят – с 2027 гривен до 2093 гривен. Вследствие этого:

минимальная пенсия вырастет на 3,5% – до 2093 грн, то есть на 66 грн;

максимальная пенсия увеличится с 20 270 до 20 930 грн — на 660 грн.

Добавляется, что на увеличение пенсии могут рассчитывать не все пенсионеры, а только те, кто заработал пенсию, которая в результате получилась меньше минимальной. Тем, кто получает максимальную пенсию, или выплаты им посчитали по специальной формуле, которая не позволяет получать более 10 прожиточных минимумов, с 1 декабря выплата вырастет на 660. А пенсионеры, имеющие большой страховой стаж, за каждый год стажа сверх нормы получат увеличение в размере 1% прожиточного минимума (20,93 грн).

Ранее "Телеграф" сообщал, кому и на сколько могут повысить пенсии в ноябре и с чем это связано.