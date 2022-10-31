До конца года в Украине увеличится размер пенсий: когда и на сколько

Минимальные и максимальные выплаты теперь изменятся

В декабре 2022 планируется проведение перерасчета пенсий в Украине. Это произойдет в связи с повышением прожиточного минимума, который теперь будет достигать 2684 грн. Индексация произойдет 1 декабря и коснется минимальной и максимальной пенсионных выплат.

Таким образом, минимальный размер пенсий в Украине будет увеличен на 66 гривен и составит 2093 гривен. По этой же причине вырастет и размер максимальной пенсии. Начиная со следующего месяца её размер составит уже 20930 гривен, что на 660 гривен больше текущей.

Отметим, что категории граждан, получающих пенсионные выплаты в размере ниже от установленного минимума, планируют увеличить доплаты от Пенсионного фонда.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что в октябре 2022 года произошел перерасчет пенсий, а часть граждан начала получать дополнительные выплаты. Стало известно с какого возраста можно получать ежемесячную компенсационную выплату.

Также "Телеграф" писал о том, ждать ли повышения пенсий в ноябре 2022 года и что делать украинцам, которые не получили повышенную сумму выплат за октябрь.