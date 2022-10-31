Доплати до пенсії в Україні: хто має право та яку суму мають платити

На доплати до пенсії може претендувати лише частина пенсіонерів

В Україні в жовтні відбувся перерахунок частини пенсій, а деякі пенсіонери почали отримувати додаткові компенсаційні виплати. Це стосується категорії старше 70 років. Для ще вікових пенсіонерів сума доплати більша.

Як зазначає видання "На пенсії", багатьом категоріям пенсіонерів компенсаційні доплати встановили ще 2020 і 2021 року, а це означає, що їхня сума індексувалася.

На сьогодні суму доплати найбільше одержують пенсіонери категорії 80+ — щомісяця по 579 грн. Компенсаційна доплата, яка була встановлена з жовтня минулого року для пенсіонерів віком від 75 років після індексації становить 456 грн. У жовтні поточного року до отримувачів такої доплати приєдналися і пенсіонери віком від 70 до 75 років. Сума їх компенсації – 300 грн.

Така доплата призначається незалежно від тривалості страхового стажу, виду пенсії та самого факту роботи. Щомісячна компенсаційна виплата призначається з настання 70-річного віку.

Як раніше повідомляв Телеграф, ще одне підвищення сум пенсій заплановано на грудень 2022 року. Воно пов’язане із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На нього не зможе частина пенсіонерів – ті, хто продовжує трудову діяльність.