Доплаты к пенсии в Украине: кто имеет право и какую сумму должны платить

На доплаты к пенсии может претендовать только часть пенсионеров

В Украине в октябре прошел перерасчет части пенсий, а некоторые пенсионеры начали получать дополнительные компенсационные выплаты. Это касается категории старше 70 лет. Для еще более возрастных пенсионеров сумма доплаты больше.

Как отмечает издание "На пенсии", многим категориям пенсионеров компенсационные доплаты установили еще в 2020 и в 2021 году, а это значит, что их сумма индексировалась.

На сегодня сумму доплаты больше всего получают пенсионеры категории 80 + — каждый месяц по 579 грн. Компенсационная доплата, которая была установлена с октября прошлого года для пенсионеров старше 75 лет после индексации составляет 456 грн. В октябре текущего года к получателям такой доплаты присоединились и пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет. Сумма их компенсации — 300 грн.

Такая доплата назначается вне зависимости от длительности страхового стажа, вида пенсии и самого факта работы. Ежемесячная компенсационная выплата назначается с момента наступления 70-летнего возраста.

Как ранее сообщал "Телеграф", еще одно повышение сумм пенсий запланировано на декабрь 2022 года. Оно связано с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На него не сможет часть пенсионеров — те, кто продолжает трудовую деятельность.