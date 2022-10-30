Пенсии в Украине: ждать ли повышения в ноябре

Что будет с пенсиями в ноябре

В ноябре планового повышения пенсий в Украине не будет, однако оно прошло в октябре. При этом некоторые из пенсионеров его могли не получить, а потому им стоит обратиться к структурам Пенсионного фонда, чтобы провести перерасчет.

Как говорится в материале ТСН, в октябре 2022 года было проведено повышение минимальной заработной платы, а вместе с ним были повышены суммы выплат ряду категорий получателей пенсии.

Если кто-то из украинцев не получил повышенную сумму до 25 октября, то ему стоит в ноябре обратиться к ПФУ за проведением перерасчета. Получить деньги можно будет с 4 по 25 число.

В частности октябрьский перерасчет касался:

лиц старше 70 лет, которые получили дополнительные 300 гривен. Тем же кому исполнилось 70 после 1 октября, повышение пенсии будет проведено после даты достижения указанного возраста в автоматическом режиме.

пенсионерам с минимальной пенсией без минимального стажа и старше 70 лет;

лица старше 65 лет и необходимым стажем, с расчета, что минимальная пенсия будет составлять 2680 гривен;

лицам с минимальным размером пенсий по инвалидности в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Минимальные пенсии для людей, получивших инвалидность в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания, теперь составляют от 4396 до 6532,50 грн.

Как сообщалось ранее, последний перерасчет пенсий в этом году будет проведен 1 декабря. Однако стоит отметить, что скорее всего в 2023 году пенсии повышаться не будут.