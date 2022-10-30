Пенсії в Україні: чи чекати підвищення у листопаді

Що буде з пенсіями у листопаді

У листопаді планового підвищення пенсій в Україні не буде, проте воно відбулося у жовтні. При цьому деякі пенсіонери його могли не отримати, а тому їм варто звернутися до структур Пенсійного фонду, щоб провести перерахунок.

Як йдеться у матеріалі ТСН, у жовтні 2022 року було проведено підвищення мінімальної заробітної плати, а разом із ним було підвищено суми виплат ряду категорій отримувачів пенсії.

Якщо хтось із українців не отримав підвищеної суми до 25 жовтня, то йому варто у листопаді звернутися до ПФУ за проведенням перерахунку. Отримати гроші можна буде з 4 до 25 числа.

Зокрема, жовтневий перерахунок стосувався:

осіб віком від 70 років, які отримали додаткові 300 гривень. Тим же кому виповнилося 70 після 1 жовтня підвищення пенсії буде проведено після дати досягнення зазначеного віку в автоматичному режимі.

пенсіонерам з мінімальною пенсією без мінімального стажу та старше 70 років;

особи віком від 65 років та необхідним стажем, з розрахунку, що мінімальна пенсія становитиме 2680 гривень;

особам з мінімальним розміром пенсій по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб". Мінімальні пенсії для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни залежно від групи інвалідності та військового звання, наразі становлять від 4396 до 6532,50 грн.

Як повідомлялося раніше, останній перерахунок пенсій цього року буде проведено 1 грудня. Проте варто зазначити, що швидше за все у 2023 році пенсії не підвищуватимуться.