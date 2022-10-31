До кінця року в Україні збільшиться розмір пенсій: коли та на скільки

Мінімальні та максимальні виплати тепер зміняться

У грудні 2022 року планується проведення перерахунку пенсій в Україні. Це відбудеться у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, який тепер сягатиме 2684 грн. Індексація відбудеться 1 грудня і торкнеться мінімальної та максимальної пенсійних виплат.

Таким чином, мінімальний розмір пенсій в Україні буде збільшено на 66 гривень та становитиме 2093 гривень. З цієї причини зросте і розмір максимальної пенсії. Починаючи з наступного місяця її розмір становитиме вже 20930 гривень, що на 660 гривень більше за поточну.

Зазначимо, що категорії громадян, які отримують пенсійні виплати у розмірі, нижчому від встановленого мінімуму, планують збільшити доплати від Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що у жовтні 2022 року відбувся перерахунок пенсій, а частина громадян почала отримувати додаткові виплати. Стало відомо з якого віку можна отримувати щомісячну компенсаційну виплату.

Також "Телеграф" писав про те, чи чекати на підвищення пенсій у листопаді 2022 року і що робити українцям, які не отримали підвищену суму виплат за жовтень.