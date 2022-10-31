Тарифи ЖКГ, пенсії, ціни на житло та паспорти – що зміниться в Україні з 1 листопада

Кишені українців знову схуднуть

Останній осінній місяць 2022 року буде не надто багатим на нововведення, але все ж таки в ньому знайдеться місце як для приємних новин для українців, так і не дуже

Тарифи ЖКГ не зростуть

Найактуальніше питання для жовтня — тарифи на послуги ЖКГ у світлі майбутнього початку опалювального сезону, цього разу вирішується дуже просто.

Ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Таким чином тепло та природний газ не подорожчають. Абоненти "Нафтогазу" продовжать платити 7,96 гривні за 1 кубометр.

До 31 жовтня діє мораторій на підвищення тарифів за електроенергію, але вже було заявлено, що їх зростання не буде, тож платитимемо:

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Формально тарифного мораторію на тарифи на воду, квартплату та інші послуги – ні, тож вони можуть бути підняті.

Пенсія залишиться незмінною

Набагато менш приємною для українських пенсіонерів стане новина про те, що у листопаді жодного зростання пенсійних виплат не буде. Після жовтневого перерахунку під час якого доплату отримали пенсіонери віком від 70 років та низка інших категорій, у листопаді жодних доплат не буде.

Якщо хтось українців не отримав підвищену суму до 25 жовтня, то йому варто в листопаді звернутися до ПФУ за проведенням перерахунку. Отримати гроші можна буде з 4 до 25 числа.

Житло подорожчає на 20%

Набагато серйознішим стане зростання цін на квартири в новобудовах, яке очікується з 1 листопада після набрання чинності законом України №2600 "Про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування операцій з нерухомістю".

Закон вводить податок на додану вартість (ПДВ) для девелоперів та податок на продаж квартир для фізичних осіб, у розмірі 18% між різницею купівлі-продажу для першого продажу та 5% для всіх наступних.

З великою ймовірністю ПДВ у розмірі 20% стане додатковим навантаженням на ціну для покупця-інвестора.

Оформлення паспортів зросте у ціні

Також у ціні у листопаді зросте вартість оформлення паспортів, яка тепер за даними ТСН становитиме:

оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів — від 252 грн до 496 грн,

оформлення закордонного паспорта за 3 або 7 днів — від 704 грн до 992 грн ,

, оформлення та обмін проїзного документа біженця — від 226 грн до 452 грн ,

, оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, — від 168 грн до 336 грн ,

, оформлення та обмін виду на тимчасове проживання — від 352 грн до 452 грн ,

, оформлення та обмін картки мігранта — від 199 грн до 399 грн.

Також у листопаді на українців чекають потужні магнітні бурі.