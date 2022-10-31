Тарифы ЖКХ, пенсии, цены на жилье и паспорта – что изменится в Украине с 1 ноября

Карманы украинцев сновап похудеют

Последний осенний месяц 2022 года будет не слишком богат на нововведения, но все-таки в нем найдется место как для приятных новостей для украинцев, так и не очень

Тарифы ЖКХ не вырастут

Самый актуальный вопрос для октября – тарифы на услуги ЖКХ в свете грядущего начала отопительного сезона, в этот раз решается очень просто.

Еще в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Таким образом тепло и природный газ не подорожают. Абоненты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривен за 1 кубометр.

До 31 октября действует мораторий на повышение тарифов за электроэнергию, но уже было заявлено что их роста не будет, так что платить будем:

за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Формально тарифного моратория на тарифы на воду, квартплату и прочие услуги – нет, так что они могут быть подняты.

Пенсия останется прежней

Куда менее приятным для украинских пенсионеров станет новость о том, что в ноябре никакого роста пенсионных выплат не будет. После октябрьского перерасчета в ходе которого доплату получили пенсионеры старше 70 лет и ряд других категорий, в ноябре никаких доплат не будет.

Если же кто-то украинцев не получил повышенную сумму до 25 октября, то ему стоит в ноябре обратиться к ПФУ за проведением перерасчета. Получить деньги можно будет с 4 по 25 число.

Жилье подорожает на 20%

Куда более серьезным станет рост цен на квартиры в новостройках, который ожидается с 1 ноября после вступления в силу закона Украины №2600 "Об изменениях в Налоговый кодекс по поводу налогообложения операций с недвижимостью".

Закон вводит налог на добавленную стоимость (НДС) для девелоперов и налог на продажу квартир для физических лиц, в размере 18% между разницей купли-продажи для первой продажи и 5% для всех последующих.

С большой вероятностью НДС в размере 20% станет дополнительной нагрузкой на цену для покупателя-инвестора.

Оформление паспортов вырастет в цене

Также в цене в ноябре вырастет стоимость оформления паспортов, которая теперь по данным ТСН будет составлять:

оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней — от 252 грн до 496 грн,

оформление загранпаспорта за 3 или 7 дней — от 704 грн до 992 грн ,

, оформление и обмен проездного документа беженца — от 226 грн до 452 грн ,

, оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, — от 168 грн до 336 грн ,

, оформление и обмен вида на временное проживание — от 352 грн до 452 грн ,

, оформление и обмен карты мигранта — от 199 грн до 399 грн.

Также в ноябре украинцев ждут мощные магнитные бури.