Частина пенсіонерів може отримати надбавку у 660 гривень вже у грудні: хто може розраховувати

На надбавки до виплат можуть розраховувати не всі пенсіонери

В Україні до кінця поточного року перерахують прожитковий мінімум для непрацездатних, у зв'язку з чим зросте рівень як мінімальної, так і максимальної пенсії. З 1 грудня дехто з пенсіонерів може розраховувати на надбавку у 660 гривень. Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік.

Так, прожитковий мінімум 1 грудня підвищать — з 2027 гривень до 2093 гривень. Внаслідок цього:

мінімальна пенсія зросте на 3,5% – до 2093 грн, тобто на 66 грн;

максимальна пенсія збільшиться із 20 270 до 20 930 грн — на 660 грн.

Додається, що на збільшення пенсії можуть розраховувати не всі пенсіонери, а лише ті, хто заробив пенсію, яка в результаті вийшла меншою за мінімальну. Тим, хто отримує максимальну пенсію, або ж виплати їм порахували за спеціальною формулою, яка не дозволяє отримувати більше ніж 10 прожиткових мінімумів, з 1 грудня виплата зросте на 660. А ті пенсіонери, які мають великий страховий стаж, за кожен рік стажу понад норму отримають збільшення у розмірі 1% прожиткового мінімуму (20,93 грн).

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому та на скільки можуть підвищити пенсії у листопаді та з чим це пов'язано.