Пенсия в ноябре останется прежней, но есть нюанс: как получить надбавку

В ноябре часть пенсионеров претендует на перерасчет пенсий

После октябрьского повышения пенсий и минимальной заработной платы в Украине последний месяц осени не предполагает подобного перерасчета. В ноябре суммы выплат пенсионерам останутся на прежнем уровне, однако некоторые из украинцев все же могут получить больше, чем в прошлом месяце.

Как говорится в материале "Телеграфа", доплату к пенсии смогут получить те, кто не успел сделать это в октября. Выплаты будут осуществляться с 4 по 25 ноября 2022 года.

Так, в ноябре никакого роста пенсионных выплат не ожидается. После октябрьского перерасчета, в ходе которого доплату получили пенсионеры старше 70 лет и ряд других категорий, в ноябре никаких доплат не будет.

Если же кто-то пенсионеров не получил повышенную сумму до 25 октября, то ему нужно в ноябре обратиться к Пенсионному фонду Украины, чтобы тот произвел перерасчет. Получить деньги можно будет с 4 по 25 число.

Согласно графику финансирования, который обнародовал Пенсионный фонд Украины, выплаты пенсий за ноябрь должны начаться со 2 ноября.

Как ранее сообщал "Телеграф", последнее в этом году повышение сумм пенсий запланировано на декабрь. Уже известно, на сколько увеличатся пенсии.