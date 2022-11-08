Польская пенсия: сколько платят и кто из украинцев может ее получить

С начала осени польские пенсии уже успели получить 3276 граждан Украины

Граждане Украины, которые заработали в Польше стаж и платили там социальные взносы, могут рассчитывать на получение польской пенсии.

В 2012 году между Украиной и Польшей было подписано соглашение о социальном обеспечении. Изначально оно было направлено на то, чтобы украинцы имели возможность получать свои пенсии, заработанные в Украине. С началом войны это соглашение получило новое применение.

Так, постоянно проживающие на территории Польши украинцы могут получать пенсию даже при минимальных социальных взносах. Об этом сообщает издание money.pl. Для этого необходимо, чтобы общий трудовой стаж гражданина Украины был следующим:

Для женщин — 20 лет;

Для мужчин — 25 лет.

На сегодняшний день сумма минимальной выплаты составляет 1 338,44 злотых (10 460 грн). Отмечается, что со следующего года она будет повышена до 1 588,44 злотых (12 415 грн).

Отмечается, что граждане Украины, легально работавшие в Польше, имеют возможность получать пенсионные выплаты за периоды работы в обеих странах пропорционально. Часть выплат будет рассчитана и выплачена в ПФУ. А если украинец проработает в Польше хотя бы месяц, он также имеет право на польскую пенсию за этот период времени.

Как объяснили в управлении социального страхования (ZUS), сначала идет расчет суммы помощи, которую пенсионер получил бы за весь страховой стаж, приобретенный в Польше. После этого идет расчет фактической суммы выплат за время работы в Польше. По итогу, если в общей сумме пенсия выходит меньше польской минимальной, то Польша будет доплачивать разницу до 1338,44 злотых.

Напомним, что в декабре 2022 года некоторым пенсионерам в Украине стоит ожидать повышения пенсии. Причиной перерасчета является повышение прожиточного минимума.