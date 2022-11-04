Досрочная пенсия: кто из украинцев может уйти на отдых в 50 лет

Обратиться за такой пенсией можно в центре ПФУ или онлайн

Есть те категории граждан Украины, которые могут претендовать на досрочный выход на отдых. В частности, речь идет также о женщинах, которые родили пять или более детей, а также воспитали их до 6-летнего возраста. Обращаться за назначением пенсии они могут досрочно — за 1 месяц до 50 лет.

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины. Как отмечается, статьей 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Это можно сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или через Интернет-портал электронных услуг ПФУ. Следует зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там нужно выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и ознакомиться с появившейся на экране информацией и перейти по ссылке "Вход". В конце концов, после авторизации с помощью КЭП нужно выполнить следующие шаги:

в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласуйте дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке Вашего заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии — "Пенсия по возрасту";

ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку);

прикрепите скан-копии необходимых документов, включая документы о рождении детей. На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости вы можете отредактировать внесенные данные.

подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав "Подписать и отправить в ПФУ".

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