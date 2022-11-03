Пенсионерам приготовиться: что будет с выплатами в 2023 году

Нововведения в 2023 коснутся не только размера пенсии, но и стажа с которым можно выйти на отдых

Пенсионеров в Украине ожидает в 2022 году еще одно повышение выплат — оно запланировано на декабрь. Что же касается 2023 года, то на серьезное увеличение пенсии рассчитывать не стоит.

В 2023 году изменений в сумме прожиточного минимума для нетрудоспособных и минимальной зарплаты не будет. Это значит, что пенсия также не будет расти. Но в правительстве уверяют — если ситуация в стране изменится, социальные выплаты будут в приоритете на повышение.

Кроме прочего в 2023 году пенсионеры с 29 годами стажа уже не смогут выйти на пенсию в 60. Им нужно будет иметь 30 лет подтвержденной работы и страховых выплат. Дальше количество страхового стажа для выхода на пенсию в 60 будет только расти — до 35 лет в 2028 году.

Те, кто старше 60 и ранее не получали пенсию, смогут выйти на отдых в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет. Людям категории 65+ для выхода на пенсию в 2023 нужно 15-20 лет стажа. Тем, кто не наработал официально 15 лет будут выплачивать только соцпомошь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на повышение пенсии в 2023 году можно рассчитывать только один раз — его хотят провести во время индексации. На пенсии на 2023 год выделили более 230 млрд грн.