"Не можем совершить чудо, но": в Украине анонсировали повышение ряда выплат в 2023 году

Доходы украинского населения значительно снизились из-за влияния российской агрессии

Несмотря на полномасштабную войну с Россией, Украина продолжает держать свой бюджет на плаву. До конца 2022 года планируется повышение нескольких категорий социальных выплат, среди которых и часть пенсий. Однако и в следующем году пересмотр отдельных финансовых издержек в экономическом секторе обязательно состоится. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в первую очередь это касается тех денег, которые получают наименее защищенные категории населения.

В интервью проекту "Орестократия" политик подчеркнул: украинцы беднеют из-за войны, но правительство делает все возможное, чтобы поддержать нуждающихся. Так, в 2023 году будут повышены выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов войны и многодетных семей.

"Мы не замораживаем те социальные стандарты, предусмотренные для людей наиболее уязвимых категорий, — подчеркнул Гетманцев. — Мы не можем совершить чудо, мы не можем взять средства с воздуха и их выплатить, но даже с учетом того мощного финансового кризиса в Украине, мне кажется, что правительство делает все возможное, чтобы профинансировать социалку в полном объеме".

Так, на следующий год в бюджете второй наибольшей категории расходов станет социальная сфера. 29% всех расходов приходятся на медицину и образование, еще 16% – на разные социальные выплаты. Напомним, что больше всего денег направлено, конечно, на оборонный сектор — 45% всего бюджета.

Даниил Гетманцев также напомнил, что даже во время полномасштабной войны в Украине индексировались и повышались пенсии, а также запланировано небольшое увеличение минимальной заработной платы. По его мнению, сейчас правительство делает все возможное, чтобы хотя бы немного улучшить благосостояние населения. При этом он признает, что есть умеренная инфляция, также резко увеличился уровень безработицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с 1 ноября в Украине изменились отдельные ценовые категории, в частности, на оплату коммунальных услуг и стоимость жилья.

Кроме того, мы писали о том, кто из пенсионеров может рассчитывать на определенные надбавки к ежемесячной выплате.