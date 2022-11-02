"Не можемо зробити диво, але": в Україні анонсували підвищення низки виплат у 2023 році

Доходи українського населення значно знизилися через вплив російської агресії

Попри повномасштабну війну в росією, Україна продовжує тримати свій бюджет на плаву. До кінця 2022 року планується підвищення кількох категорій соціальних виплат, серед яких і частина пенсій. Однак і в наступному році перегляд окремих фінансових витрат в економічному секторі обов'язково відбудеться. За словами очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, насамперед це стосуватиметься тих грошей, які отримують найменш захищені категорії населення.

В інтерв'ю OBOZREVATEL політик підкреслив: українці біднішають через війну, але уряд робить усе можливе, аби підтримати тих, хто потребує. Так, у 2023 році будуть підвищені виплати для людей із інвалідністю, ветеранів війни та багатодітних сімей.

"Ми не заморожуємо ті соціальні стандарти, передбачені для людей найбільш вразливих категорій, — підкреслив Гетманцев. — Ми не можемо зробити диво, ми не можемо взяти кошти з повітря і їх виплатити, але навіть з урахуванням тієї потужної фінансової кризи в Україні, мені здається, що уряд робить все можливе, аби профінансувати соціалку в повному обсязі".

Так, на наступний рік у бюджеті другою найбільшою категорією видатків стане соціальна сфера. 29% усіх витрат приходяться на медицину та освіту, ще 16% — на різні соціальні виплати. Нагадаємо, що більше всього грошей спрямовано, звісно ж, на оборонний сектор — 45% усього бюджету.

Данило Гетманцев також нагадав, що навіть під час повномасштабної війни в Україні індексувалися та підвищувалися пенсії, також заплановане невелике збільшення мінімальної заробітної плати. На його думку, наразі уряд робить усе можливе, аби хоча б трохи покращити добробут населення. При цьому він визнає: є помірна інфляція, також різко збільшився рівень безробіття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із 1 листопада в Україні змінилися окремі цінові категорії, зокрема на оплату комунальних послуг та вартість житла.

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