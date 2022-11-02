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"Не можемо зробити диво, але": в Україні анонсували підвищення низки виплат у 2023 році

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Данило Гетманцев стверджує, що "соціалка" — один із фінансових пріоритетів уряду Новина оновлена 02 листопада 2022, 11:06
Данило Гетманцев стверджує, що "соціалка" — один із фінансових пріоритетів уряду

Доходи українського населення значно знизилися через вплив російської агресії

Попри повномасштабну війну в росією, Україна продовжує тримати свій бюджет на плаву. До кінця 2022 року планується підвищення кількох категорій соціальних виплат, серед яких і частина пенсій. Однак і в наступному році перегляд окремих фінансових витрат в економічному секторі обов'язково відбудеться. За словами очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, насамперед це стосуватиметься тих грошей, які отримують найменш захищені категорії населення.

В інтерв'ю OBOZREVATEL політик підкреслив: українці біднішають через війну, але уряд робить усе можливе, аби підтримати тих, хто потребує. Так, у 2023 році будуть підвищені виплати для людей із інвалідністю, ветеранів війни та багатодітних сімей.

"Ми не заморожуємо ті соціальні стандарти, передбачені для людей найбільш вразливих категорій, — підкреслив Гетманцев. — Ми не можемо зробити диво, ми не можемо взяти кошти з повітря і їх виплатити, але навіть з урахуванням тієї потужної фінансової кризи в Україні, мені здається, що уряд робить все можливе, аби профінансувати соціалку в повному обсязі".

Так, на наступний рік у бюджеті другою найбільшою категорією видатків стане соціальна сфера. 29% усіх витрат приходяться на медицину та освіту, ще 16% — на різні соціальні виплати. Нагадаємо, що більше всього грошей спрямовано, звісно ж, на оборонний сектор — 45% усього бюджету.

Данило Гетманцев також нагадав, що навіть під час повномасштабної війни в Україні індексувалися та підвищувалися пенсії, також заплановане невелике збільшення мінімальної заробітної плати. На його думку, наразі уряд робить усе можливе, аби хоча б трохи покращити добробут населення. При цьому він визнає: є помірна інфляція, також різко збільшився рівень безробіття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із 1 листопада в Україні змінилися окремі цінові категорії, зокрема на оплату комунальних послуг та вартість житла.

Крім цього ми писали про те, хто із пенсіонерів може розраховувати на певні надбавки до щомісячної виплати.

Теги:
#Пенсії #Виплати #Багатодітні сім'ї #Люди з інвалідністю #Данило Гетманцев