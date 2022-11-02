Пенсии в Украине будут выплачивать даже без света и связи

Выплаты можно будет получать при любых условиях

После российских ударов дронами и ракетами по энергосистеме Украины, во многих регионах страны происходят отключения электроэнергии. Однако получить свою пенсию

можно даже несмотря на отключение света.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский во время брифинга сообщил, что даже в случае отключения электричества, почтовые отделения не будут прекращать свою работу. Об этом пишет издание Укринформ.

Сообщается, что в условиях отключения света и связи пенсионеры и все люди, которые получают социальную помощь, будут иметь возможность получить свои выплаты.

"Мы умеем работать на бумажках, мы получаем бумажные сведения от Пенсионного фонда, то есть у нас есть возможность выплачивать пенсии при любых условиях", — Смилянский.

Также Смилянский рассказал, что компания будет принимать и выдавать посылки и при перебоях с электроэнергией. Однако отмечается, что выплаты переводов в это время будут ограничиваться 5 тысячами гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в следующем году в Украине произойдет повышение нескольких категорий социальных выплат. В это число будут входить и пенсии.

Также "Телеграф" сообщал о том, кто в Украине может остаться без пенсии и как этого не допустить.