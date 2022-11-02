Пенсії в Україні виплачуватимуть навіть без світла та зв’язку

Виплати можна буде отримувати за будь-яких умов

Після російських ударів дронами та ракетами по енергосистемі України у багатьох регіонах країни відбуваються відключення електроенергії. Однак отримати свою пенсію

можна навіть попри відключення світла.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський під час брифінгу повідомив, що навіть у разі відключення електрики поштові відділення не припинятимуть своєї роботи. Про це пише видання Укрінформ.

Повідомляється, що в умовах відключення світла та зв’язку пенсіонери та всі люди, які отримують соціальну допомогу, матимуть змогу отримати свої виплати.

"Ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов", — Смелянський.

Також Смелянский розповів, що компанія прийматиме і видаватиме посилки і при перебоях з електроенергією. Однак наголошується, що виплати переказів у цей час обмежуватимуться 5 тисячами гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наступного року в Україні відбудеться підвищення кількох категорій соціальних виплат. До цього числа входитимуть і пенсії.

Також "Телеграф" повідомляв, хто в Україні може залишитися без пенсії і як цього не допустити.