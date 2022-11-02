Пенсіонер по віку, але без виплат - хто може опинитися без пенсії

Виплати можна отримати — але варто бути уважним до свого стажу в системі

В Україні пенсіонери автоматично отримують право на пенсію по досягненню певного віку — 60, 63 або 65 років в залежності від наявної кількості стажу. Та є випадки, коли пенсія мала б бути раніше, але система її не призначає.

В чому причина — пояснює "Соціальна інформаційна платформа". Автоматичне нарахування можливе тоді, коли врахований весь стаж. особливо треба звернути увагу тим, хто напрацьовував його до 2004 року. Стаж за цей період має бути переведений в електронний вигляд — роботодавцем або самою застрахованою особою має бути подана на оцифровку трудова книжка.

Отже, якщо в системі стажу недостатньо для автоматичного нарахування — пенсію можна отримати після заяви. Її подають як онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду, так і під час особистого візиту до сервісного центру ПФУ.

Як раніше писав "Телеграф", для того, аби не втратити виплати під час виходу на пенсію і почати отримувати її вчасно в пенсіонерів термін обмежений. Якщо людина не приходить із заявою, їй почнуть виплачувати пенсію автоматично вже з наступного періоду — після 63 років з меншою кількістю стажу. Слідкувати за своїми виплатами потрібно і надалі. Якщо пройшов перерахунок, а вам не збільшили виплати попри знаходження у певній категорії — можна звернутися в ПФУ.