Пенсионер по возрасту, но без выплат – кто может оказаться без пенсии

Выплаты можно получить – но стоит быть внимательным к своему стажу в системе

В Украине пенсионеры автоматически получают право на пенсию по достижению определенного возраста — 60, 63 или 65 лет в зависимости от количества стажа. Но есть случаи, когда пенсия должна быть раньше, но система ее не назначает.

В чем причина — объясняет "Социальная информационная платформа". Автоматическое начисление возможно тогда, когда учтен весь стаж. Особенно следует обратить внимание тем, кто нарабатывал его до 2004 года. Стаж за этот период должен быть переведен в электронный вид – работодателем или самым застрахованным лицом должна быть представлена на оцифровку трудовая книжка.

Следовательно, если в системе стажа недостаточно для автоматического начисления, пенсию можно получить после заявления. Ее подают как онлайн на вебпортале Пенсионного фонда, так и во время личного визита в сервисный центр ПФУ.

Как ранее писал "Телеграф", для того чтобы не потерять выплаты при выходе на пенсию и начать получать ее вовремя у пенсионеров срок ограничен. Если человек не приходит с заявлением, ему начнут выплачивать пенсию автоматически уже со следующего периода после 63 лет с меньшим количеством стажа. Следить за своими выплатами нужно и дальше. Если прошел перерасчет, а вам не увеличили выплаты, несмотря на нахождение в определенной категории — можно обратиться в ПФУ.