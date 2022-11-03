Пенсіонерам приготуватися: що буде з виплатами у 2023 році

Нововведення у 2023 торкнуться не лише розміру пенсії, а й стажу з яким можна вийти на відпочинок

Пенсіонерів в Україні очікує 2022 року ще одне підвищення виплат — воно заплановане на грудень. Що ж до 2023 року, то на серйозне збільшення пенсії розраховувати не варто.

У 2023 році змін у сумі прожиткового мінімуму для непрацездатних та мінімальної зарплати не буде. Це означає, що пенсія також не зростатиме. Але в уряді запевняють, якщо ситуація в країні зміниться, соціальні виплати будуть у пріоритеті на підвищення.

Окрім іншого, у 2023 році пенсіонери з 29 роками стажу вже не зможуть вийти на пенсію у 60. Їм потрібно буде мати 30 років підтвердженої роботи та страхових виплат. Далі кількість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 лише зростатиме — до 35 років у 2028 році.

Ті, хто старший за 60 і раніше не отримували пенсію, зможуть вийти на відпочинок у 63 роки за наявності стажу не менше 20 років. Людям категорії 65+ для виходу на пенсію у 2023 році потрібно 15-20 років стажу. Тим, хто не напрацював офіційно 15 років, виплачуватимуть лише соцдопомога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на підвищення пенсії у 2023 році можна розраховувати лише один раз — його хочуть провести під час індексації. На пенсії на 2023 рік виділили понад 230 млрд грн.