Дострокова пенсія: хто з українців може піти на відпочинок у 50 років

Звернутися за такою пенсією можна у центрі ПФУ або онлайн

Є ті категорії громадян України, які можуть претендувати на достроковий вихід на відпочинок. Зокрема, мова йде також про жінок, які народили п'ять або більше дітей, а також виховали їх до 6-річного віку. Звертатися за призначенням пенсії вони можуть достроково — за 1 місяць до досягнення віку 50 років.

Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України. Як зазначається, статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено що жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Це можна зробити у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ. Слід зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Там треба обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" й ознайомитися з інформацією, яка з’явиться на екрані, та перейти за посиланням "Вхід". Врешті-решт після авторизації за допомогою КЕП треба виконати наступні кроки:

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання Вашої заяви. Натисніть "Продовжити" та оберіть вид пенсії – "Пенсія за віком";

дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку);

прикріпіть скан-копії необхідних документів, у тому числі документів про народження дітей. На екрані з’явиться повна форма заяви на призначення пенсії, заповнена за результатами кроків 1-3. У разі необхідності Ви можете відредагувати внесені дані.

підпишіть заяву за допомогою КЕП та відправте її до Пенсійного фонду України, натиснувши "Підписати та відправити в ПФУ".

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