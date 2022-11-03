Деякі пенсіонери в Україні отримають надбавку: хто і за яких умов

Таку ідею запропонували на розгляд парламенту, але точного рішення досі немає

Хоча в наступному році уряд не збирається вводити підвищення пенсій, але для певних категорій населення хочуть продовжити анонсувати надбавки. Для тих громадян, які свого часу зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів, також пропонують ввести підвищення на 2027 грн.

Про це йдеться в законопроєкті № 8032 від 14.09.2022 опублікованому на сайті Верховної Ради України. Як зазначається, пенсію за особливі заслуги борцям за незалежність України пропонується встановити у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином українці, які свого часу зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі ув'язнення або примусового поміщення здорової людини до психіатричної установи, зможуть отримати цю надбавку в 2027 грн. Тож крім мінімальної пенсії, вони матимуть цю, що означає, що пенсіонер отримуватиме щонайменше 4 тисячі гривень на місяць.

Скільки таких людей в Україні наразі достеменно невідомо. Їх може бути від кількох десятків до кількох сотень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський розповів, чи будуть робити пенсійні виплати українцям під час відключення електроенергії.