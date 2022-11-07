Последнее повышение в году: кому поднимут пенсии в декабре

Кому поднимут пенсии в декабре

До конца 2022 года осталось совсем немного, однако украинским пенсионерам стоит ждать очередного этапа повышения пенсий. Впрочем, увеличение выплат заметят не все.

Как сообщает РБК-Украина, основанием для перерасчета пенсий является повышение прожиточного минимума, а значит будут изменены те пенсии, которые к нему привязаны.

Так с декабря прожиточный минимум будет повышен до 2093 гривен, что приведет к повышению пенсии у трех категорий пенсионеров:

тех, кто получает минимальную пенсию в размере одного прожиточного минимума (например тех, у кого нет достаточного страхового стажа);

тех, кто получает максимальную пенсию в размере десяти прожиточных минимумов;

тех у кого страхового стажа больше, чем нужно для выхода на пенсию. Они получают 1% прожиточного минимума (т.е. это будет 20,93 грн) за каждый год работы сверх нормы.

Кроме того, с 1 декабря пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет и имеющих необходимый трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин) будет установлена на уровне 2500 грн.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине выросли пенсионные выплаты для еще одной категории украинцев.

Также напомним, что определенная категория украинцев может получить пенсию в размере 200% прожиточного минимума.