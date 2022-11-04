Пенсии для борцов за независимость: кто сможет на неё рассчитывать

Предлагается, чтобы размер нового вида пенсии составлял 200 процентов прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность

В Украине могут начать выдавать пенсии за особые заслуги борцам за независимость Украины ХХ веке. Уже сейчас начался путь к восстановлению социальной справедливости для этих людей.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона 8032 "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (борцы за независимость Украины в XX веке)". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Вятрович, народный депутат Украины, инициатор и автор законопроекта.

Законопроектом предлагается внести некоторые изменения, благодаря которым закон будет распространяться на граждан, отвечающих сразу трем критериям:

- имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке;

- были подвержены репрессиям по политическим/религиозным мотивам путем лишения свободы или же были помещены принудительно и безосновательно в психиатрические учреждения (речь о политзаключенных);

- лица должны быть реабилитированы в установленном законом порядке.

Вятрович добавил, что очень надеется на то, что вскоре эти люди смогут получить должную помощь от государства.

Напомним, что в ноябре часть пенсионеров в Украине претендует на перерасчет пенсий. "Телеграф" рассказал, как получить надбавку.

Также "Телеграф" сообщал, что некоторым пенсионерам повысят пенсии в конце 2022 года. Это касается только трех категорий граждан.