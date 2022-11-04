Пенсії для борців за незалежність: хто зможе на неї розраховувати

Пропонується, щоб розмір нового виду пенсії становив 200 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність

В Україні можуть почати видавати пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність України у ХХ столітті. Вже зараз розпочався шлях до відновлення соціальної справедливості для цих людей.

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону 8032 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (борці за незалежність України у XX столітті)". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир В’ятрович, народний депутат України, ініціатор та автор законопроекту.

Законопроектом пропонується внести деякі зміни, завдяки яким закон поширюватиметься на громадян, які відповідають одразу трьом критеріям:

- мають статус борців за незалежність України у XX столітті;

- були піддані репресіям з політичних/релігійних мотивів шляхом позбавлення волі або були поміщені примусово і безпідставно до психіатричних установ (мова про політв’язнів);

- особи мають бути реабілітовані в установленому законом порядку.

В’ятрович додав, що дуже сподівається, що незабаром ці люди зможуть отримати належну допомогу від держави.

Нагадаємо, що у листопаді частина пенсіонерів в Україні претендує на перерахунок пенсій. "Телеграф" розповів, як отримати надбавку.

Також "Телеграф" повідомляв, що деяким пенсіонерам підвищать пенсії наприкінці 2022 року. Це стосується лише трьох категорій громадян.