Останнє підвищення у році: кому піднімуть пенсії у грудні

Кому піднімуть пенсії у грудні

До кінця 2022 року залишилося зовсім небагато, проте українським пенсіонерам варто чекати на черговий етап підвищення пенсій. Проте збільшення виплат помітять не всі.

Як повідомляє РБК-Україна, підставою для перерахунку пенсій є підвищення прожиткового мінімуму, а отже, будуть змінені ті пенсії, які до нього прив’язані.

Так, з грудня прожитковий мінімум буде підвищено до 2093 гривень, що призведе до підвищення пенсії у трьох категорій пенсіонерів:

тих, хто отримує мінімальну пенсію у розмірі одного прожиткового мінімуму (наприклад, тих, хто не має достатнього страхового стажу);

тих, хто отримує максимальну пенсію у розмірі десяти прожиткових мінімумів;

тих, у кого страхового стажу більше, ніж потрібно для виходу на пенсію. Вони одержують 1% прожиткового мінімуму (тобто це буде 20,93 грн) за кожен рік роботи понад норму.

Крім того, з 1 грудня пенсію для українців віком від 70 років та тих, хто має необхідний трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 для жінок), буде встановлено на рівні 2500 грн.

Раніше Телеграф повідомляв, що в Україні зросли пенсійні виплати ще одній категорії українців.

Також нагадаємо, що певна категорія українців може отримати пенсію у розмірі 200% прожиткового мінімуму.