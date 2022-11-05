Пенсії підвищили ще одній категорії українців: кому і на скільки

Крім раннього виходу на відпочинок вони мають право ще й на більши розмір виплат

Учасники бойових дій в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію, як і деякі інші категорії українських громадян. Для чоловіків це можливо після досягнення 55 років, для жінок – 50 років. При цьому особа має мати страховий стаж не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України на офіційному сайті. Як зазначається, розмір пенсії учасника бойових дій залежить від набутого людиною страхового стажу та отриманого заробітку, з якого і сплачувались страхові внески. Це вирішено згідно з Законом України від 09.07.2003 № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати – 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій")", — йдеться в повідомленні ПФУ,

Згідно із підвищеннямии розміра мінімальної пенсії УБД у 2022 році вони можуть отримувати:

з 1 січня – 4061 грн;

з 1 липня – 4256 грн;

з 1 грудня – 4395 грн.

При цьому підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановлено для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України № 3551). Такж надається цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни").

Як повідомляв "Телеграф" раніше, певна категорія українців може отримати пенсію в розмірі 200% прожиткового мінімуму — перелік тих, хто може такі виплати офіційно оформити.