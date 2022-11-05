Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кому и на сколько

Помимо раннего выхода на отдых, они имеют право еще и на больший размер выплат

Участники боевых действий в Украине имеют право на досрочный уход на пенсию, как и некоторые другие категории украинских граждан. Для мужчин это возможно по достижении 55 лет, для женщин – 50 лет. При этом лицо должно иметь страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины на официальном сайте. Как отмечается, размер пенсии участника боевых действий зависит от приобретенного человеком страхового стажа и полученного заработка, с которого и уплачивались страховые взносы. Это решено согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Ежемесячная государственная адресная помощь в размере, недостающему до минимальной пенсионной выплаты — 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность (постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 года № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий")", — говорится в сообщении ПФУ.

Согласно повышению размера минимальной пенсии УБД в 2022 году они могут получать:

с 1 января – 4061 грн;

с 1 июля – 4256 грн;

с 1 декабря – 4395 грн.

При этом повышение в размере 25% прожиточного минимума установлено для лиц, потерявших трудоспособность (статья 12 Закона Украины № 3551). Также предоставляется целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн (Закон Украины от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны").

Как сообщал Телеграф ранее, определенная категория украинцев может получить пенсию в размере 200% прожиточного минимума — перечень тех, кто может такие выплаты официально оформить.