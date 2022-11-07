Коли в Україні підвищать пенсії – відповідь міністра соцполітики

Планове підвищення пенсій необхідно, щоб компенсувати зростання інфляції

Через повномасштабну російську агресію в Україні з початку року почали зростати ціни на різні товари. Так, наприклад, вартість борщового набору у листопаді зросла майже на 30 відсотків порівняно із січнем 2022 року. Щоб у такій ситуації допомогти пенсіонерам, уряд запланував чергову індексацію пенсійних виплат.

Так, згідно із заявою міністра соціальної політики Оксани Жолнович, планове підвищення пенсійних виплат в Україні має відбутися у березні 2023 року. Завдяки цьому зростання цін буде компенсоване і пенсіонери зможуть відчути зростання своїх виплат або принаймні їхній рівень буде вирівняно на рівень інфляції.

Також, за словами політика, наразі Пенсійний фонд перебуває у задовільному стані, а пенсії виплачуються у строк.

"Ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Пенсійний фонд досить стабільно функціонує і це завдяки цифровим інструментам, хмарному зберіганню даних та тому, що працівники обробляють справи незалежності від їхньої подачі. Все це дозволяє зберігати стабільність і ми можемо гарантувати надійні виплати.", — розповіла Жолнович.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців має право на отримання дострокової пенсії.

Також ми повідомляли, що в Україні ще однієї категорії пенсіонерів підвищили виплати.