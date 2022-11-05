Достроковий вихід на пенсію: хто з українців може розраховувати на виплати раніше і що для цього потрібно

ПФУ дав уточнення, що для цього необхідно

В Україні деякі категорії громадян мають право на призначення дострокової пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, яких саме українців це стосується.

Як повідомляють у відомстві, згідно з чинним українським законодавством, жінки, які стали матерями п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення 50-річного віку. Обов'язковим фактором, який вимагатиметься для дострокового нарахування є наявність не менше 15 років страхового стажу.

Крім того, у ПФУ зазначають, що звернутися за призначенням відповідних виплат, українки мають можливість вже зі спливом одного місяця після досягнення 50 років.

Варто також додати, що крім багатодітних матерів, у рамках Закону України щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, отримати право дострокового виходу на пенсію можуть отримати такі громадяни:

інваліди по зору I групи — сліпі та інваліди з дитинства I групи;

співробітники підприємств із складними умовами праці;

військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та ті, які стали інвалідами через певні поранення під захисту Батьківщини, чорнобильці тощо;

співробітники підприємств із шкідливими виробництвами, а також важкими умовами праці;

співробітники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах.

А також бортпровідники(ці), трактористи(ки), доярки, співробітники лісозаготівних бригад, геологічно-розвідувальних бригад, спортсмени і артисти тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зросли пенсійні виплати для ще однієї категорії українців.

Також нагадаємо, що певна категорія українців може отримати пенсію в розмірі 200% прожиткового мінімуму — кого це стосується.