Досрочный выход на пенсию: кто из украинцев может рассчитывать на выплаты раньше и что для этого нужно

ПФУ дал уточнение, что для этого необходимо

В Украине некоторые категории граждан имеют право на назначение досрочной пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, к каким именно украинцам это относится.

Как сообщают в ведомстве, согласно действующему украинскому законодательству, женщины, ставшие матерями пяти или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту после достижения 50-летнего возраста. Обязательным фактором, который будет требоваться для досрочного начисления, является наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Кроме того, в ПФУ отмечают, что обратиться за назначением соответствующих выплат, у украинок есть возможность уже с истечением одного месяца после достижения 50 лет.

Следует также добавить, что кроме многодетных матерей, в рамках Закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, получить право досрочного выхода на пенсию могут получить следующие граждане:

инвалиды по зрению I группы — слепые и инвалиды с детства I группы;

сотрудники предприятий со сложными условиями труда;

военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, и ставшие инвалидами из-за определенных ранений под защиту Родины, чернобыльцы и т.п.;

сотрудники предприятий с вредными производствами, а также тяжелыми условиями труда;

сотрудники лётного и лётно-испытательного состава при служении лет на этих должностях.

А также бортпроводники (эти), трактористы (ки), доярки, сотрудники лесозаготовительных бригад, геологически разведывательных бригад, спортсмены и артисты и т.д.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине выросли пенсионные выплаты для еще одной категории украинцев.

Также напомним, что определенная категория украинцев может получить пенсию в размере 200% прожиточного минимума, кого это касается.