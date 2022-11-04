В Украине откладывать себе на пенсию теперь можно через "Дию": как это сделать

Через приложения "Дия" можно делать персонализированные благотворительные взносы

Из-за затруднительной экономической ситуации в стране в 2023 году пенсии украинцев не покажут значительного роста. Однако, благодаря новому закону, суммы выплат пенсионеров могут увеличивать их родственники или знакомые.

Граждане Украины достигшие 16-летнего возраста, смогут добровольно вносить средства на свою будущую пенсию через приложение "Дия". Для этого с Пенсионным фондом нужно заключить договор. Соответствующий закон был принят сегодня, 4 ноября. Об этом пишет издание РБК-Украина.

По словам автора законопроекта нардепа Леси Забуранной, заключить договор можно будет в электронной форме через "Дию" или на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Отмечается, что каждый украинец сможет сам определять сумму взносов, увеличивать их или менять сроки и периодичность оплаты. Кроме того, вносить взносы можно будет не только за себя, но и за других пенсионеров, например, родителей. Такие отчисления будут называться персонализированными благотворительными взносами.

В случае персонализированного благотворительного взноса 70% процентов средств будет направлено выбранному пенсионеру способом, который укажет гражданин. Остальные 30%, ровно как и обезличенные благотворительные взносы, станут собственностью Пенсионного фонда.

Проект закона

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут начать выдавать специальные пенсии. Предположительный размер выплат будет составлять 200% прожиточного минимума.

Также мы сообщали о том, кто из Украинцев имеет право на досрочную пенсию. На сайте Пенсионного фонда сообщили, как получить такие выплаты.