В Україні відкладати собі на пенсію тепер можна через "Дію": як це зробити

Через програми "Дія" можна робити персоналізовані благодійні внески

Через скрутну економічну ситуацію в країні у 2023 році пенсії українців не покажуть значного зростання. Однак завдяки новому закону суми виплат пенсіонерів можуть збільшувати їхні родичі або знайомі.

Громадяни України, які досягли 16-річного віку, зможуть добровільно вносити кошти на свою майбутню пенсію через додаток "Дія". Для цього з Пенсійним фондом слід укласти договір. Відповідний закон було ухвалено сьогодні, 4 листопада. Про це пише видання РБК-Україна.

За словами автора законопроекту нардепа Лесі Забуранної, укласти договір можна буде в електронній формі через "Дію" або на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зазначається, що кожен українець зможе сам визначати суму внесків, збільшувати їх чи змінювати терміни та періодичність сплати. Крім того, вносити внески можна буде не лише за себе, а й за інших пенсіонерів, наприклад батьків. Такі відрахування будуть називатися персоналізованими благодійними внесками.

У разі персоналізованого благодійного внеску 70% відсотків коштів буде направлено обраному пенсіонеру у спосіб, який вкаже громадянин. Інші 30%, як і знеособлені благодійні внески, стануть власністю Пенсійного фонду.

Проект закону

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть почати видавати спеціальні пенсії. Приблизний розмір виплат становитиме 200% прожиткового мінімуму.

Також ми повідомляли про те, хто з українців має право на дострокову пенсію. На сайті Пенсійного фонду повідомили, як отримати такі виплати.