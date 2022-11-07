Скільки коштує зварити борщ: як в Україні змінилася ціна на овочі та м’ясо

В Україні подешевшав борщовий набір

Через повномасштабну війну в Україні з початку 2022 року значно зросли ціни на продукти. При цьому цінники на деякі продукти зросли майже кілька разів. Подібна доля не оминула і борщовий набір. Про те, як змінилася ціна на популярну українську страву, розповів Telegraf.

Скільки коштує борщовий набір в Україні у листопаді 2022 року

Щоб приготувати "базовий" український борщ нам знадобляться як овочі, так і м’ясо. Заданими сайту Мінфін, зараз середні ціни на ці продукти виглядають так:

500 гр. капусти — 6,80 грн.;

200 гр. буряків — 2,59 грн.;

300 гр. картоплі — 2,65 грн.;

200 гр. моркви — 4,54 грн.;

150 гр. цибулі — 4,86 грн.;

300 гр. червоних помідорів — 21,81 грн.;

30 гр. рафінованої соняшникової олії — 2,26 грн.;

400 гр. свинячих ребер — 66,38 грн.

Наразі (7.11.2022) середня ціна базового набору інгредієнтів для борщу склала — 111,89 грн. Для порівняння, у січні 2022 року приготувати борщ в Україні можна було в середньому за 80,66.

Однак, якщо порівнювати ціни з минулим місяцем, то можна побачити, що зростання цін на деякі продукти сповільнилося, зупинилося або цінники показали падіння. Тому вартість борщового набору в Україні у листопаді впала на 2 гривні порівняно з жовтнем.

Графік цін на борщовий набір

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні спостерігається нестабільна ситуація із цінами на продукти. На деякі види м’яса змінилися ціни в українських супермаркетах.

Також ми повідомляли, що ціни на курячі яйця продовжують повзти вгору і бити все нові цінові рекорди.