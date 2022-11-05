Цінові гойдалки в Україні: як у листопаді змінилися розцінки на різні види м`яса
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Останній місяць осені обіцяє українцям нові "гойдалки" за цінниками на м'ясо
Упродовж останнього місяця осені, згідно з прогнозами експертів, спостерігатиметься вкрай нестабільна ситуація із цінами на деякі популярні серед українців продуктів. Зокрема, вже у перші дні листопада м'ясо свинини суттєво здорожчало, а от курятина навпаки у ціні впала.
Відповідна інформація була оприлюднена аналітиками фінансового порталу Minfin.
Свинина
Станом на перші числа листопада в українських магазинах майже всі види свинини здорожчали на кілька гривень. До прикладу, середня ціна свиної грудинки у жовтні складала близько 172,80 гривень за один кілограм, водночас зараз вона коштує 173,21 гривні.
Ошийок обійдеться українцям у 216,35 гривні за кіло. Шашличне м'ясо обійдеться у тому 177,44 гривень за кілограм, що на 4 гривні дорожче, аніж упродовж попереднього місяця.
Що стосується лопатки, ребер та підчеревка, то вони частково у ціні впали. Наразі розцінки на лопатку утримуються на позначці у 158,74 гривні за один кілограм. Ціна на ребра утрималася — 166,21 гривні. Підчеревок - 167,97 гривні за кіло.
Курятина
Середня ціна кілограма стегон у листопаді впала до 95,95 гривень за кілограм, що приблизно на 7 гривень менше, аніж у жовтні. Курячі гомілки своєю чергою здешевшали до 70,45 гривні. А от вартість відбірного філе підвищилася, зараз за кілограм цього виду м'яса доведеться викласти 134,60 гривні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами експертів, в Україні планують стабілізувати ціни на яйця — коли це станеться.