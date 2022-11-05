Ценовые качели в Украине: как в ноябре изменились расценки на разные виды мяса

Последний месяц осени обещает украинцам новые "качели" по ценникам на мясо

За последний месяц осени, согласно прогнозам экспертов, будет наблюдаться крайне нестабильная ситуация с ценами на некоторые популярные среди украинцев продукты. В частности, уже в первые дни ноября мясо свинины существенно удорожало, а вот курятина наоборот в цене упала.

Соответствующая информация была обнародована аналитиками финансового портала Minfin.

Свинина

На первые числа ноября в украинских магазинах почти все виды свинины подорожали на несколько гривен. К примеру, средняя цена свиной грудинки в октябре составляла около 172,80 гривен за один килограмм, в то же время она стоит 173,21 гривны.

Ошеек обойдется украинцам в 216,35 гривны за кило. Шашлычное мясо обойдется в том 177,44 гривен за килограмм, что на 4 гривны дороже, чем за предыдущий месяц.

Что касается лопатки, ребер и подбрюшины, то они частично в цене упали. Расценки на лопатку удерживаются на отметке в 158,74 гривны за один килограмм. Цена на ребра удержалась – 166,21 гривны. Подчеревок – 167,97 гривны за кило.

Курятина

Средняя цена килограмма бедер в ноябре упала до 95,95 гривен за килограмм, что примерно на 7 гривен меньше, чем в октябре. Куриные голени в свою очередь подешевели до 70,45 гривны. А вот стоимость отборочного филе повысилась, сейчас за килограмм этого вида мяса придется выложить 134,60 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам экспертов, в Украине планируют стабилизировать цены на яйца — когда это произойдет.