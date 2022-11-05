Укр

Ценовые качели в Украине: как в ноябре изменились расценки на разные виды мяса

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Текущий месяц демонстрирует нестабильность цен на определенные категории продуктов Новость обновлена 05 ноября 2022, 11:25
Текущий месяц демонстрирует нестабильность цен на определенные категории продуктов

Последний месяц осени обещает украинцам новые "качели" по ценникам на мясо

За последний месяц осени, согласно прогнозам экспертов, будет наблюдаться крайне нестабильная ситуация с ценами на некоторые популярные среди украинцев продукты. В частности, уже в первые дни ноября мясо свинины существенно удорожало, а вот курятина наоборот в цене упала.

Соответствующая информация была обнародована аналитиками финансового портала Minfin.

Свинина

На первые числа ноября в украинских магазинах почти все виды свинины подорожали на несколько гривен. К примеру, средняя цена свиной грудинки в октябре составляла около 172,80 гривен за один килограмм, в то же время она стоит 173,21 гривны.

Ошеек обойдется украинцам в 216,35 гривны за кило. Шашлычное мясо обойдется в том 177,44 гривен за килограмм, что на 4 гривны дороже, чем за предыдущий месяц.

Что касается лопатки, ребер и подбрюшины, то они частично в цене упали. Расценки на лопатку удерживаются на отметке в 158,74 гривны за один килограмм. Цена на ребра удержалась – 166,21 гривны. Подчеревок – 167,97 гривны за кило.

Курятина

Средняя цена килограмма бедер в ноябре упала до 95,95 гривен за килограмм, что примерно на 7 гривен меньше, чем в октябре. Куриные голени в свою очередь подешевели до 70,45 гривны. А вот стоимость отборочного филе повысилась, сейчас за килограмм этого вида мяса придется выложить 134,60 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам экспертов, в Украине планируют стабилизировать цены на яйца — когда это произойдет.

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#Украина #Мясо #Цены #Продукти харчування