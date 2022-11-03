Ціни на яйця б’ють рекорди: чи дорожчатиме продукт далі

В Україні можуть стабілізувати ціни на яйця

У листопаді середня ціна за десяток курячих яєць в Україні перевищила 70 гривень. У той же час виробники цього продукту та Мінагрополітики домовилися про стабілізацію цін.

Так, за даними сайту Мінфін, станом на сьогодні, 3 листопада, десять курячих яєць категорії С1 можна придбати у популярних українських супермаркетах за ціною від 73 до 79 гривень. Упаковки по 30 штук коштуватимуть українцям приблизно 207 гривень.

Зазначимо, що такі цінники на курячі яйця є найвищими за останній час. Наприклад, у жовтні середня ціна на десяток курячих яєць категорії C1 складала близько 60 гривень. Ще у серпні за цей продукт просили вдвічі менше грошей.

У зв’язку з цим Мінагрополітики та Союз птахівників України домовилися про спільні дії для нормалізації ситуації. На сайті міністерства повідомляється, що разом із Спілкою птахівників було складено меморандум, який спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця.

У рамках документа виробники яєць мають наситити внутрішній ринок своїм продуктом, а також збільшити поголів’я курок-несучок та обсягів виробництва. У свою чергу Мінагрополітики сприятиме забезпеченню виробників необхідними умовами та ресурсами для роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні подорожчав найпопулярніший вид м’яса. Ціни на нього продовжують бити рекорди в українських магазинах.

Також повідомлялося, що після різкого зростання цін на крупу до середини осені цінники почали знижуватися.