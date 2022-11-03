Цены на яйца бьют рекорды: будет ли дальше дорожать продукт

В Украине могут стабилизировать цены на яйца

В ноябре средняя цена за десяток куриных яиц в Украине перевалила за 70 гривен. В тоже время производители данного продукта и Минагрополитики договорились о стабилизации цен.

Так, по данным сайта Минфин, по состоянию на сегодня, 3 ноября, десять куриных яиц категории С1 можно приобрести в популярных украинских супермаркетах по цене от 73 до 79 гривен. Упаковки по 30 штук обойдутся украинцам примерно в 207 гривен.

Отметим, что такие ценники на куриные яйца являются самыми высокими за последнее время. Например, в октябре средняя цена за десяток куриных яиц категории C1 составляла около 60 гривен. Еще в августе за данный продукт просили в два раза меньше денег.

В связи с этим, Минагрополитики и Союз птицеводов Украины договорились о совместных действиях для нормализации ситуации. На сайте министерства сообщается, что вместе с Союзом птицеводов был составлен меморандум, который направлен на стабилизацию цен на куриные яйца.

В рамках документа производители яиц должны насытить внутренний рынок своим продуктом, а также увеличить поголовье куриц-несушек и объемов производства. В свою очередь Минагрополитики будет способствовать, обеспечению производителей необходимыми условиями и ресурсами для работы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине подорожал популярный вид мяса. Цены на него продолжают бить рекорды в украинских магазинах.

Также сообщалось о том, что после резкого роста цен на крупу к середине осени ценники начали снижаться.