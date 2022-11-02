В Украине дорожает популярный вид мяса: какие сейчас цены в магазинах

Цены на мясо в магазинах продолжают бить рекорды

В Украине продолжается рост цен на свинину. Стало известно, какие ценники на популярный вид мяса в супермаркетах установили в ноябре.

Так, период с октября по ноябрь подорожала свиная грудинка. Ранее килограмм обходился покупателям в 170,82 грн, а в начале ноября мясо продают в среднем по 173,21 грн/кг. Стоит отметить, что свиная грудинка дорожает уже восьмой месяц подряд, сообщается на сайте Минфин.

Ценник на свиной ошеек за этот период изменился с 213,65 грн/кг до 216,35 грн/кг. К слову, с начала полномасштабной войны в Украине стоимость мяса выросла более чем на 65 гривен.

Стоит отметить, что свиная лопатка с октября по ноябрь, наоборот, значительно упала в цене. Ранее мясо продавали по 167,87 гривны за килограмм, а к началу ноября ценник упал до 158,74 грн/кг. Таким образом, разница составила 9,13 гривны.

Напомним, что в украинских супермаркетах рекордно дорожает сало. Стало известно, где его выгоднее всего покупать украинцам.

Также издание "Телеграф" сообщало, что в конце октября в Украине выросли цены на популярные консервы.