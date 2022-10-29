Мясо в Украине устанавливает ценовые рекорды: сколько стоит и когда подешевеет

Прогнозы экспертов пока остаются неутешительными

Осенью цены на продукты ежедневного питания стремительно поползли вверх, что на фоне экономического кризиса и войны вызвало у украинцев проблемы. В годовом исчислении мясо выросло в цене от 10 до 33%. Это происходит из-за проблем сбыта и удорожания кормов.

Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в эфире телеканала "Общественное Новости". По его словам, цены на мясные продукты и дальше скорее всего будут расти.

"В ближайшем будущем цены на мясо будут зависеть от стоимости энергоресурсов, кормов, витаминов, объема импортных поставок, инфляции и индекса потребительских цен", – пояснил аналитик.

Он также подчеркнул, что цена на говядину за год выросла на 10%, свинину – на 33% и птицу – на 16%, но в супермаркетах цены могут быть еще выше. Главными причинами такой ситуации он считает удорожание корма и проблемы со сбытом. В частности, 70% стоимости курятины – это цена корма.

Кроме того, значительной проблемой является то, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией, логистика усложнилась и состоялась блокада портов.

Так что Максим Гопка прогнозирует дальнейший рост стоимости многих видов мяса. Теперь все будет зависеть от зернового коридора, общеэкономических факторов, расходов на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, на сколько выросли цены на такой популярный продукт, как сало и что будет со стоимостью в дальнейшем.