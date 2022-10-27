В Украине упала цена на популярный овощ: какие еще товары подешевеют до конца осени

К концу осени цены могут упасть еще больше

Несмотря на существенное удорожание одного из самых популярных среди украинцев овощей, некоторые сезонные товары все же вернулись к удешевлению. В то же время, до конца осени специалисты Минагрополитики прогнозируют дальнейшее уменьшение цен.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что в последние дни в Украине наблюдается падение цен на картофель, свеклу и капусту. Так, на сегодняшний день цена на картофель колеблется от 9 до 12 гривен за килограмм. Однако, согласно прогнозу, в дальнейшем расценки упадут до 7-9 гривен за килограмм.

Такая ситуация обусловлена тем, что к 25 октября 2022 разным категориям хозяйств удалось собрать более 119 тысяч центнеров картофеля, что составляет 73% ориентированно спрогнозированного вала. Кроме того, для украинского хозяйства характерна высокая доля выращивания картофеля в частных домохозяйствах. Доля домашнего производства составляет около 98% и только 2% производства этого овоща "положено" на промышленные и фермерские предприятия.

Согласно данным Минагрополитики, уменьшение цен на картофель будет наблюдаться из-за окончания уборки урожая. В то же время, дефицита картофеля украинцам бояться не стоит.

Что касается других сезонных овощей, то в Украине кроме картофеля подешевели капуста (17,34 гривны за килограмм) и свекла (17,77 гривен за килограмм)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выросли цены на консервы — сколько сейчас стоят популярные продукты.

Также напомним, что на украинских рынках заметили снижение цен на мясо.