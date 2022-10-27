В Україні впала ціна на популярний овоч: які ще товари здешевшають до кінця осені

До кінця осені ціни можуть впасти ще більше

Попри суттєве здорожчання одного з найпопулярніших серед українців овочів, деякі сезонні товари все ж повернулися до здешевшання. Водночас до кінця осені спеціалісти Мінагрополітики прогнозують подальше зменшення цін.

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі відомства, відзначивши, що останніми днями в Україні спостерігається падіння цін на картоплю, буряк та капусту. Так, станом на сьогоднішній день ціна на картоплю коливається від 9 до 12 гривень за кілограм. Однак, згідно з прогнозом, надалі розцінки впадуть до 7-9 гривень за кілограм.

Така ситуація зумовлена тим, що до 25 жовтня 2022 року різним категоріям господарств вдалося зібрати понад 119 тисяч центнерів картоплі, що складає 73% орієнтовано спрогнозованого валу. Крім того, для українського господарства характерна висока частка вирощування картоплі у приватних домогосподарствах. Частка домашнього виробництва складає близько 98% і лише 2% виробництва цього овоча "покладена" на промислові та фермерські підприємства.

Згідно з даними Мінагрополітики, зменшення цін на картоплю спостерігатиметься через закінчення збирання врожаю. Водночас дефіциту картоплі українцям боятися не варто.

Що стосується інших сезонних овочів, то в Україні, крім картоплі здешевшали капуста (17,34 гривні за кілограм) та буряк (17,77 гривень за кілограм)

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