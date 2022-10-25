Ціни на яйця вражають: експерти дали не надто втішний прогноз, що буде далі

Не виключено, що вже за наступного місяця ціна на яйця поповзе донизу, проте зовсім несуттєво

Розцінки на один із найпопулярніших продуктів в Україні продовжують зростати ніби на дріжджах. Станом на сьогоднішній день десяток яєць обійдеться приблизно у 70 — 90 гривень в залежності від їх розміру, проте експерти переконані, що вже у листопаді ціни на них частково знизяться, але суттєво райдужних прогнозів все ж не дають.

Як пише видання Новини.LIVE, посилаючись на дані Антимонопольного комітету України, ціни на курячі яйця впродовж останніх трьох місяців здорожчали у ціни на 54% і такий різкий стрибок точно не пояснюється сезонними або іншими факторами, які зазвичай впливають на цей продукт.

Проте, на думку експертів, вже у листопаді ціни на цей продукт повинні зменшитися. Зокрема, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло запевняє, що курячі яйця точно в ціні зменшаться, але це здешевшання суттєвим точно не буде.

"Думаю, певні межі росту цін є. По-перше, ринок залишається конкурентним навіть за умови високої ціни. По-друге, є обмеження з точки зору купівельної спроможності населення. Оскільки цей продукт довго не зберігається, його нераціонально занадто здорожчувати", — пояснив він.

Своєю чергою експерт Денис Марчук переконаний, що, якщо сильних морозів найближчим часом не буде, то поголів'я птахів (курей — ред.) збільшиться, що потягне за собою зниження цін на яйця.

Також варто відзначити, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення група компаній "Авангард", котра була одним із найбільших українських виробників курячих яєць повідомила про те, що втратила велику кількість курей та виробничих потужностей, що знаходилися на території Волноваського та Бахмутського районів Донецької області. Крім того, виробництво було обмежене й у Шевченківському районі, що на Харківщині, а також у Макарівському районі Київської області та Білозерському районі Херсонщини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці платитимуть за курячі яйця вже цієї осені та пояснював, посилаючись на слова експерта, чому цей популярний продукт так сильно піднявся в ціні.