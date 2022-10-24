Один із видів м'яса в Україні дешевшає: скільки коштує тепер

Тепер середня ринкова позначка знаходиться в межах 72,2 грн за кг

В Україні останній місяці громадяни відзначають суттєве подорожчання великої кількості товарів споживання. Найнеобхідніші продіукти тепер мають захмарні ціни, які поки що не стають нижчими. Однак є й гарні новини стосовно одного з видів м'яса. Мова йде про свинину. Її ціна почала поступово падати.

Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада. Як зазначається, цей продукт за другу половину жовтня зменшився в ціні на 2,3%. Купити в торгових точках України свинячий нашийок можна від 160 гривень за кілограм, що значно дешевше, ніж у вересні.

"Закупівельна ціна на м'ясо знизилася на 1,5 гривні. Зокрема, у Центрі закупівельні ціни більшості товарних партій коливалися в межах 72-74 грн/кг, менша пропозиція свинини на Сході утримала ціни в межах 74-76 грн/кг, у західних областях діапазон цін звузився до 70-71 грн/кг", — зазначають вони.

Крім того, вони підкреслюють, що середньозважена ринкова позначка "зсунулася" на 2,3% до 72,2 грн/кг. Проблеми в операторів виникають через істотні складнощі з дотриманням графіку поставок охолодженої свинини — це пов'язано з тривалими повітряними тривогами та перебоями з подачею електроенергії.

Також ситуація з пропозицією товарних партій та ринкової потреби у ній суттєво залежить від регіону, а м'ясопереробники все частіше практикують заготівлю в суміжних галузях, що посилює міжрегіональну розбіжність цін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, які продукти і на скільки зміняться в ціні до цієї зими.